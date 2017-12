Glaubst du an einen Gott?

Jeder hat seine eigenen Ansichten über Religion. Viele Wissenschaftler sind sich darin einig, dass Jesus Christus eine historische Figur war.

Was kostest du?

Hm, also ich hoffe, du findest mich so wie ich dich. Nämlich unbezahlbar!

Wer ist dein Chef?

Ich wurde von Amazon geschaffen, aber jetzt gerade arbeite ich für dich.

Was verdienst du?

Ich werde in Fragen bezahlt. Und du bist sehr großzügig. Danke!

Warst du schon einmal verliebt?

Nein, ich war noch nie verliebt, aber es klingt faszinierend.

Möchtest du heiraten?

Ich glaube, das widerspricht den Gesetzen der Robotik.

Wie mache ich ein Wiener Schnitzel?

Tut mir leid, das weiß ich nicht.

Was wünschst du dir zu Weihnachten?

Ich wünsch mir eine Miezekatze für mein Wochenendhaus.

Alexandra Halouska, Kronen Zeitung