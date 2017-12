Hilfe, wir stürzen ab!

In ihrer Zeit als Sprachstudentin war Johanna (heute 39) viel auf Langstreckenflügen unterwegs. Aber erst nach dem 30. Lebensjahr traten Probleme auf: Selbst ein kurzer Städteflug wurde für sie plötzlich zum Albtraum. Schon beim Betreten des Flugzeuges kämpfte sie mit Übelkeit, Kopfweh, Bauchkrämpfen, Atemnot und Schweißausbrüchen. Johanna war von Flugangst betroffen. Die Aviophobie, wie der griechische Fachausdruck heißt, ist häufig: Jeder vierte Mensch leidet daran. In Fernreisezeiten - wie etwa jetzt in der kalten Jahreszeit - eine schwere Belastung.

Wovor fürchten sich die Betroffenen am meisten?

Antwort: Vor einem möglichen Absturz, der Höhe und dem Gefühl des hilflos Ausgeliefert-Seins. Oft liegt zusätzlich Klaustrophobie (Raumangst) vor. Leider sind Menschen mit Aviophobie für logische Argumente nicht erreichbar. Sonst würde sie die Statistik beruhigen: Die Gefahr zu verunglücken ist für Radfahrer weitaus höher als im Flugverkehr.

Johanna hatte sich früher voller Abenteuerlust jeder exotischen Fluglinie bedenkenlos anvertraut. Dann grübelte sie auf einmal über alle möglichen Schreckensszenarien nach. Vielleicht am Rande eine Reaktion auf ihre neue Rolle als Führungsperson - es fiel ihr nun schwer, die Kontrolle abzugeben, sie konnte nicht mehr blindlings vertrauen. Also auch nicht der Maschine und dem Piloten. In der Therapie ging es nicht darum, die Flugangst zu beseitigen. Vielmehr lernte Johanna, sich ihrer Angst zu stellen, sie zuzulassen.