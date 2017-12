Verlorene Kamera reist 800 km - Besitzer gefunden!

Die Videokamera des Schülers war laut den Daten auf der Speicherkarte am 1. September an der Ostküste Großbritanniens in der Thornwick Bay nahe Flamborough Cliffs in East Yorkshire von einer Welle ins Meer gespült worden. Der Bub hatte sie auf einem Felsen abgestellt und ließ die Kamera weiterfilmen, ehe sie in den Fluten versank.