Toyota FT-AC: Auffällig ab ins Abenteuer!

Blickfang bei dem hellgrünmetallisch lackierten Modell sind die massiven Kunststoffplanken an den Radhäusern und die bulligen Unterfahrschutz-Elemente vorn und hinten. Netter Gag: Die Nebelscheinwerfer in der Front lassen sich herausnehmen und als Taschenlampe fürs Zelten oder als Beleuchtung für Mountainbikes nutzen. Bisher gibt es so etwas - etwa bei Skoda - nur als Kofferraumbeleuchtung. Ebenfalls abnehmbar sind die in die Außenspiegel integrierten Kameras, die auch Infrarotaufnahmen machen.

Das nötige Gepäck für die Abenteuer-Tour hat in einer Dachwanne mit Halteösen und Reling Platz, am Heck gibt es einen integrierten Fahrradträger. Damit man es mit den Drahteseln nicht zu weit zum Offroad-Trail hat, kommt das Konzeptfahrzeug mit seinem Allradantrieb auch abseits befestigter Straßen vorwärts. Zwei massive Abschlepphaken helfen, sollte es doch einmal stecken bleiben.