Microsoft Surface Book 2: Ausdauernd und kräftig!

Viel Anwendungs-, hinreichend Grafikleistung

Schickt man das Surface Book 2 durch Benchmark-Leistungstests, bestätigt sich das gute Bild. Im auf die Anwendungsleistung bezogenen Test PCMark 10 erreicht es 3916 Punkte - ganz schön viel für einen Mobilrechner unter zwei Kilo Gewicht. Ein 3DMark-Ergebnis von 1595 Punkten bezeugt, dass das Surface Book zudem auch eine gewisse Spieleleistung bietet. Klar bespielt es mit seiner GTX 1050 keine 4K-Displays oder VR-Brillen vom Schlage einer HTC Vive. Für Feierabend-Gamer, die nach der Arbeit Spiele in Full-HD-Auflösung genießen wollen, ist die Power aber ausreichend - auch, wenn sie sich vielleicht mehr Grafikspeicher wünschen werden.

Der GPU-Lüfter operiert recht hochfrequent

Geräusch- und Hitzeentwicklung gehen in Ordnung: Weil die CPU im Tablet-Display untergebracht ist, wird dieses unter Last an der Rückseite relativ heiß, der Lüfter ist aber kaum hörbar. Störend ist das nicht, immerhin berührt man das Gerät an dieser Stelle im Laptop-Modus ohnehin nicht. Und im Tablet-Modus wird man wiederum keine allzu komplexen Berechnungen anstellen, die das Gehäuse unangenehm aufheizen könnten. Etwas lauter wird das Surface Book 2, wenn die Geforce-Grafik in der Tastatur-Basis zugeschaltet wird. Läuft der Grafikchip auf Hochtouren, bläst der Lüfter hochfrequent und gut hörbar, aber noch erträglich.