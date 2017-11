Heim in Linz setzt 100 Senioren vor die Tür

Stadt Linz mit Notfallplan

"Wir sind vorbereitet", ließ Vizebürgermeisterin Karin Hörzing wissen. "Es wird eine Hotline für Betroffene eingerichtet und ab nächster Woche auch Sprechtage für Angehörige geben", so Hörzing. Im Überbrückungszeitraum bis Ende März sollen alle 100 Bewohner ein neues Zuhause in anderen städtischen oder privaten Seniorenheimen in Linz bekommen und auch für die Mitarbeiter will man eine gute Lösung finden.



Gründe für Aus noch unklar

Was die Gründe für das Aus der Kursana Seniorenresidenz sind, darüber kann man, nachdem der Betreiber noch zu keiner Stellungnahme bereit war, nur mutmaßen. Gerüchten zufolge soll die steigende Tendenz zur 24-Stunden-Pflege in den eigenen vier Wänden schuld sein.

Mario Ruhmanseder, Kronen Zeitung