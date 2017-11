Gewalttäter ging auf 8-jähriges Mädchen los

Das Zittern geht weiter - es war dies bereits der fünfte Übergriff in diesem Gebiet. Ohne die Tragik der anderen Fälle zu schmälern, der vorerst letzte Coup lässt selbst den Atem von hartgesottenen Kriminalisten stocken.

Wie erst am Montag bekannt wurde, geriet schon am Freitag eine erst Achtjährige in der Speckbacherstraße auf Höhe des Hauses 16a ins Visier eines Angreifers. Die Volksschülerin war auf dem Heimweg, als der Unbekannte plötzlich auf sie zuging und ihr mit dem Fuß einen Tritt in den Bauch verpasste. Das Kind erlitt erhebliche Verletzungen und musste, nachdem es daheim von dem Vorfall erzählt hatte, sogar mit der Rettung in die Klinik gebracht werden.

Täter hat auffällige Narbe

Dem Täter gelang die Flucht. Von ihm fehlt jede Spur. Das Opfer konnte der Polizei aber eine detaillierte Beschreibung des Mannes liefern: Demnach ist er 35 bis 40 Jahre alt und zwischen 180 und 190 cm groß. Er habe ein "südländisches" Aussehen, eine kräftige Statur, schwarze lockige Haare sowie einen Drei-Tage-Vollbart. Bei der Tat (12 Uhr) trug er eine schwarze Lederjacke, blaue Jeans, ein dunkelrotes Shirt, eine schwarze Wollmütze und Turnschuhe. Besonderheiten: Der Täter hat auf der rechten Gesichtshälfte neben dem Mund eine etwa zwei bis vier Zentimeter lange Narbe. Zudem rauchte er und hielt in einer Hand eine Bierflasche.

Fünf Attacken, zwei Täter?

Seit September wurden in diesem Teil von Wilten bereits vier Frauen sexuell angegriffen (die "Krone" berichtete). Zumindest in diesen Fällen geht die Polizei von ein und demselben Täter aus. Seine Vorgehensweise: Er passt die Opfer ab und schlägt ihnen wie aus dem Nichts in den Intimbereich.

Gibt es einen Zusammenhang mit dem fünften Fall? "Anhand der Personenbeschreibungen lässt sich derzeit ein solcher nicht erkennen", erklärt Chefermittler Ernst Kranebitter, der große Hoffnungen auf die Angaben des Mädchens setzt. Sollte dieser Täter gefasst werden, werde es jedenfalls eine Gegenüberstellung mit allen Opfern geben. Hinweise an die Kripo unter: 059 133-75 3333.

Hubert Rauth, Kronen Zeitung