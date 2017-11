Amoklauf an Schule in Wels angedroht

In der HTBLA für Chemie und Ingenieurwesen in Wels unterrichten 180 Lehrer etwa 1700 Schüler. Zwei der angehenden Ingenieure verloren den sozialen Anschluss, weil sie sich nur Computerspielen widmeten. Sich im Laufe der Schulzeit immer mehr abkapselten. Der eine ein 18-jähriger Österreicher, der andere ein 17-Jähriger mit Migrationshintergrund. Sie galten in der Schule bald als sozial schwierig, wurden Außenseiter und drohten einen Amoklauf an.



"Wir bringen euch alle um"

Bei dem Duo dürfte sich Frust aufgebaut haben. Oder auch Hass auf Mitschüler, die mit ihnen nichts zu tun haben wollten. Mitte Oktober eskalierte der Konflikt an der Schule in Wels: "Wir bringen euch alle um!", sollen sie Klassenkameraden einen Amoklauf angedroht haben.