De Maiziere: Schwerer Terroranschlag verhindert

Die Festnahme eines terrorverdächtigen Syrers in Schwerin hat nach den Worten des deutschen Innenministers Thomas de Maiziere einen "schweren Terroranschlag in Deutschland" verhindert. "Nach allem was wir wissen, erfolgte der Zugriff zum richtigen Zeitpunkt: spät genug, um Beweise zu sichern und gleichzeitig früh genug, um die Gefahr zuverlässig zu bannen", erklärte de Maiziere am Dienstag.