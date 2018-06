Asyl-Alarm: Jetzt verstärkte Kontrollen in Zügen!

Kickl will „im Fall der Fälle“ Grenze dicht machen

Besorgt überden Anstieg der Flüchtlingsbewegung zeigte sich kürzlich auch Innenminister Herbert Kickl (FPÖ). Am vergangenen Sonntag kündigte er an, „im Fall der Fälle“ alle Grenzen zu Österreich dicht zu machen. Ab Juni solle zudem die in seinem Ressort angesiedelte Grenz- und Fremdenpolizeiliche Einheit bereitstehen, so Kickl. Ein nicht zu bewältigender Flüchtlingsstrom wie 2015 und 2016 dürfe sich nicht wiederholen, sagte der Innenminister angesichts wieder steigender Zahlen - „dafür treffe ich alle Vorbereitungen“.