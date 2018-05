Kickl will „im Fall der Fälle“ Grenze dicht machen

Noch am Montag will der Innenminister mit Vertretern der betroffenen Staaten am Balkan - „von Griechenland bis Slowenien“ - in Kontakt treten, um den Anstieg der Flüchtlingsbewegung auf der Route zu besprechen. „Wir werden sie in Kenntnis setzen, dass Österreich im Fall der Fälle dicht macht“, so Kickl, der einen möglichen weiteren Flüchtlingsstrom „von Beginn an stoppen“ will.