Harry und Meghan: Die offiziellen Hochzeitsfotos!

Sie strahlen bis über beide Ohren und lächeln glücklich in die Kamera: Der Kensington Palast hat am Montagnachmittag drei offizielle Hochzeitsfotos des Herzogs und der Herzogin von Sussex veröffentlicht. Neben einem wundervollen Foto in schwarz-weiß, das Harry und Meghan verliebt lächelnd auf der Ostterrasse des Windsor Castles zeigt, teilte das Königshaus auch noch ein weiteres Foto der gesamten Königsfamilie sowie ein Bild des frisch vermählten Paares umringt von ihren Blumenkindern. Einfach nur zuckersüß!