29 Millionen US-Zuschauer verfolgten TV-Spektakel

Harry und Meghan hatten sich am Samstag in einer bewegenden Trauzeremonie auf Schloss Windsor das Jawort gegeben. Das britische Königshaus bedankte sich nach der Hochzeit bei den Zuschauern in aller Welt: „Danke an alle, die heute nach Windsor gekommen sind und diejenigen, die in Großbritannien, dem Commonwealth und weltweit zugeschaut haben“, schrieb die königliche Familie auf Twitter.