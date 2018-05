Serbien verweigert Sportlern aus Kosovo Einreise

Die kosovarischen Sportler hätten versucht, den Karate-Wettkampf, der am Donnerstag startet, in eine „politische Arena“ zu verwandeln, hieß es in einer Aussendung des serbischen Regierungsbüros. Auch hätten die Veranstalter zuvor mitgeteilt, dass die Sportler aus dem Kosovo „ausschließlich statusneutral“ teilnehmen dürften. Dies würde bedeuten, dass sie keine staatlichen Symbole tragen dürfen. Zudem hätten die kosovarischen Karatekämpfer ihre Reise bei den Belgrader Behörden nicht fristgemäß angemeldet. Anstatt dies bis Freitagnachmittag zu tun, hätten sie Belgrad darüber erst am Montagnachmittag informiert. Es würde sich daher um die Verletzung einer - im Rahmen des Normalisierungsdialogs zwischen Belgrad und Pristina erzielten - Vereinbarung über offizielle Besuche handeln.