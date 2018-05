Regional statt global: Warum es sich auszahlt

In unserem Sortiment ist der Anteil an österreichischen und regionalen Lebensmitteln sehr hoch. Wir bieten nur Frischfleisch, Milch, Eier sowie Brot und Gebäck aus Österreich an und haben mit unseren landwirtschaftlichen Partnern langfristige Kooperationen. So kommen jährlich 160.000 Tonnen Obst und Gemüse aus Österreich in unsere Filialen. Das entspricht weit mehr als der Hälfte der Produkte in diesem Bereich, und das wird in jedem Fall - im Sinne der österreichischen Landwirtschaft - auch so bleiben. Unsere Kunden können sich darauf verlassen, dass wir - wo immer es möglich ist - österreichischen Produkten den Vorzug geben.