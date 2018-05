Prag verbannt Fahrräder aus Stadtzentrum

„Sollen in der Natur fahren“

Veronika Blazkova, Sprecherin des Prager Altstadtbezirks, begründet diese Entscheidung gegenüber der deutschen „Tagesschau“ folgendermaßen: „Fahrräder sollten vor allem am Rande der Stadt fahren, in der Natur. Das Zentrum Prags ist aus historischer Sicht nicht für Fahrräder geeignet. Wir haben keine breiten Straßen, wo alle Formen des Verkehrs parallel funktionieren - Straßenbahnen, Busse, Autos, Fußgänger und Radfahrer. Deshalb haben wir beschlossen, dass wir die Sicherheit der Fußgänger im Zentrum garantieren werden.“