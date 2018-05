Sonja Haider: „Ich weine auch manchmal mit“

STECKBRIEF SONJA HAIDER



Am liebsten bin ich:

Lebendig, tätig, in Bewegung.



Welche drei Dinge habe ich immer bei mir, wenn ich unterwegs bin?

Schlüsselbund, Armreifen, 10 Euro.



Wenn ich einen Tag in meinem Leben wiederholen könnte, welcher wäre das?

Keiner.



Mein Ansporn:

Nie stehen bleiben, in die Zukunft schauen, strebsam sein.



Der Rat, den ich meinem 18-jährigen Ich geben würde:

Mit beiden Beinen am Boden bleiben, auch mit Stöckelschuhen.



Wovor fürchte ich mich?

Stillstand.



Wen bewundere ich?

Es gibt viele wunderbare Menschen, besonders die, die ein Problem in Angriff nehmen, handeln. Jetzt.



Was macht mich wirklich glücklich?

Zu sehen, wie meine Kinder ihren Weg gehen und zu spüren, den Richtigen an meiner Seite zu haben.



Welche Eigenschaften schätze ich an anderen Menschen?

Langsam sein, ich bin eh immer zu schnell.



Barbara Kneidinger, Kronen Zeitung