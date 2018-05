Heftige Proteste gegen Umfahrung durch Stadtgebiet

Für Trasse in der Nähe von Enns

Vielmehr brauche es eine Verkehrsführung, die möglichst rasch aus dem Mühlviertel zu einem Autobahnanschluss möglichst weit im Osten des Bundeslandes verläuft, also in der Nähe von Enns. Der vom Land stark unterstützte Ennser Hafen würde von einer solchen Lösung ebenfalls profitieren.