Nutzerin bedrängt: Facebook feuert Stalker-Unhold

Mitarbeiter der IT-Konzerne haben viel Macht

Der Fall zeigt einmal mehr, welche Macht Mitarbeiter von IT-Konzernen wie Facebook haben. Im Geschäft mit sensiblen Nutzerdaten bieten sich schwarzen Schafen in diesen Unternehmen jede Menge Möglichkeiten, ihre Rechte in der Firmen-IT zu missbrauchen. Man erinnere sich nur an den Twitter-Mitarbeiter, der vor einem halben Jahr an seinem letzten Arbeitstag das Konto von US-Präsident Donald Trump deaktiviert hat.