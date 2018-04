SPÖ propagiert Boykott: Coca-Cola schlägt zurück

Coca-Cola: schlägt zurück: „Sie gefährden Arbeitsplätze“

Die Antwort des US-Getränkeriesen ließ nicht lange auf sich warten. „Als Politiker sind Sie Diskurs gewohnt und wir sind zuversichtlich, dass Sie Verständnis haben werden, wenn wir Ihre Aussendung nicht unkommentiert lassen können“, schrieben die Sprecher der österreichischen Coca-Cola-Niederlassung in einem offenen Brief an den SPÖ-Politiker und fügten süffisant hinzu: „Eigentlich haben Sie dazu aufgerufen, ein österreichisches, lokal enorm engagiertes Unternehmen zu benachteiligen, das seit 1929 enger Partner der Menschen in Österreich ist und sich seiner gesellschaftlichen Verantwortung in hohem Maß bewusst ist. Mit einer derartigen Wortmeldung gefährden Sie eine Reihe von Partnerschaften und guten Engagements - und nicht zuletzt auch Arbeitsplätze.“