EU droht mit Zöllen auf Harleys und Whiskey

Auch China hat Gegenmaßnahmen angekündigt. Sollte Trump einer entsprechenden Empfehlung des US-Handelsministeriums folgen, werde China Schritte einleiten, um seine eigenen Interessen zu schützen, erklärte das Handelsministerium in Peking am Wochenende. Über die detaillierten Pläne hüllt sich die Führung in Peking aber noch in Schweigen.