Strafzölle werden ab 1. Mai wohl auch EU treffen

Die Appelle des französischen Präsidenten Emmanuel Macron und der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel, die am Donnerstag als Nächste in die USA aufbricht, werden in Washington wohl auf taube Ohren stoßen: Die deutsche Regierung rechnet nämlich nicht mehr mit einer Verlängerung der Ausnahmeregelung der USA für die EU-Staaten bei den neuen Zöllen auf Stahl- und Aluminiumeinfuhren. Es sei wahrscheinlich davon auszugehen, dass die Zölle am 1. Mai kämen, heißt es in deutschen Regierungskreisen.