Der schnaubende Wolf

Daneben wurden und werden erfolgreich begleitende Therapien eingesetzt: Ozon, Akupunktur, Yoga, Wandern. Aus der Erfahrung heraus, dass salzhaltige Luft und Solebäder Erleichterung bringen, verschlug es den „mündigen Patienten“ (Selbstdefinition) nach Kroatien. In Opatija, einem ehemaligen K&K Kurort für Lungenkranke, entdeckte er seine Liebe zur Kvarner Bucht und spürte Tag für Tag Erleichterung beim Atmen. Die natürlichen Aerosole in der Luft können während des Aufenthaltes sogar das Aerosol-Medikament aus dem Zerstäuber ersetzen. Das Essen ist leicht, die Spaziergänge am Lungomare entspannend.