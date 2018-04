Kein Abzug aus Syrien, nicht am Iran-Deal rütteln

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat vor seinem dreitägigen Staatsbesuch in den USA einen öffentlichen Appell US-Präsident Donald Trump gerichtet: dieser möge nicht am Iran-Deal rütteln und seine Truppen möglichst lange in Syrien lassen. Die Franzosen haben sich gemeinsam mit den Briten an den jüngsten Luftschlägen gegen das Regime von Präsident Bashar al-Assad beteiligt, die als Reaktion auf einen mutmaßlichen Giftgasangriff gegen Zivilsten unternommen wurden. Diesen Einsatz verteidigte Macron vor wenigen Tagen in einer emotionalen Rede vor dem französischen Parlament. Der Chemiewaffeneinsatz sei „nicht hinnehmbar gewesen“. Allerdings habe man „Assad nicht den Krieg erklärt“. Dieser werde einzig und allein gegen die Terrormiliz Islamischer Staat geführt, so Macron.