Satellitenbilder zeigen Erfolg des Syrien-Angriffs

Als „vollen Erfolg“ feiern die USA, Frankreich und Großbritannien ihren gemeinsamen, „perfekten“ Luftschlag gegen drei Chemiewaffen herstellende oder lagernde Ziele in Syrien in der Nacht auf Samstag. Das US-Verteidigungsministerium veröffentlichte umgehend Satellitenbilder, die die Zerstörungen am Militärflughafen bei Damaskus, dem Forschungszentrum Barzeh sowie der Sarin-Lagerstätte Shin bei Homs zeigen.