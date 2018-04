Initiative kämpft gegen „neuen Antisemitismus“

300 Vertreter der französischen Gesellschaft prangern einen „neuen Antisemitismus“ in Frankreich an. In einer am Sonntag in der Zeitung „Le Parisien“ veröffentlichten Erklärung kritisieren sie eine „lautlose ethnische Säuberung“ in einigen Stadtvierteln, die auf eine „islamistische Radikalisierung“ zurückzuführen sei.