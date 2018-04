Pflanzen-Labyrinth sorgt für Aufsehen in Wien

Ein Kunstprojekt am Wiener Schwarzenbergplatz sorgt derzeit für Aufsehen. Beim berühmten Hochstahlbrunnen wurde der größte temporäre Irrgarten Europas aufgestellt. Das Kunstprojekt nennt sich „Sharing Heritage: Labyrinths in Europe“ und brachte über Crowdfunding immerhin 20.000 Euro an Spenden ein. Die Stadt Wien hat 10.000 Euro beigesteuert.