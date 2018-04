Vom Traum zum Albtraum: „Ich dachte, ich sterbe“

Auch wenn Carey noch immer mit Komplikationen zu kämpfen hat und vielleicht eines Tages an den Rollstuhl gefesselt sein wird, ist sie nun der glücklichste Mensch der Welt. „Ich bin so dankbar, am Leben zu sein. Ich fühle so viel Freude und Begeisterung, wie ich es vor dem Unfall nicht konnte“, so die junge Frau.