Wüste Schlägerei nach Griff ins Dekollete

Ein junger Mann belästigt in einer Bar die deutlich ältere Wirtin, begrapscht sie sogar. Ein Stammgast schreitet ein und liegt kurze drauf am Boden. Diese Szene spielte sich laut Anklage Anfang August in Zell am See ab. Beim Prozess sieht sich der mutmaßliche Gewalttäter aber als Opfer: „Ich habe nichts gemacht.“