Vater verschwand in Landeshauptstadt

„Vermisst - Dieser Mann irrt verloren in Linz umher“, hat die Tochter des verschwundenen Mühlviertlers auf Plakate geschrieben, mit denen sie in der Landeshauptstadt unterwegs ist. Ihr Vater ist am vergangenen Mittwoch aus dem MedCampus3 verschwunden, zuletzt war er dort um 20.15 Uhr noch gesehen worden. Seither fehlt von dem an Demenz leidenden Pensionisten aber jede Spur.