Mark Zuckerberg denkt nicht an Rücktritt

Im Leben gehe es darum, "aus Fehlern zu lernen und herauszufinden, wie man weitermachen kann", so Zuckerberg. „Wenn man so etwas wie Facebook aufbaut, das weltweit beispiellos ist, dann gibt es Dinge, die man falsch macht. Ich denke, die Leute sollten uns daran messen, dass wir aus unseren Fehlern lernen.“ Der Facebook-Chef versicherte erneut, „es in Zukunft besser machen zu wollen“, räumte aber zugleich ein, dass „keine Sicherheitsmaßnahme perfekt“ sei.