Volvo XC60 T8: Wie fährt sich das Auto des Jahres?

Der Volvo XC60 ist ein Statement. Klar kann man auch BMW X3 oder Mercedes GLC fahren, aber manchen tragen diese Marken zu dick auf. Volvo hingegen strahlt schwedische Gelassenheit aus, mit klarem Design, nüchtern, vernünftig, trotzdem sexy. Und in seiner Gesamtheit so attraktiv, dass die Juroren des World Car Awards ihn zum Auto des Jahres gekürt haben. Wie lebt es sich mit so einem World Car of the Year eigentlich? Probewohnfahrt im XC60 T8, also dem Topmodell mit 407 PS starkem Hybridantrieb.