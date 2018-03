Burkaverbot: Bislang 50 Anzeigen in Österreich

Am 1. Oktober 2017 trat das Verhüllungsverbot in Österreich in Kraft, Hauptaugenmerk liegt hierbei auf der Vollverschleierung des Gesichts durch einen Niqab oder eine Burka. Wer gegen das Gesetz verstößt, begeht eine Verwaltungsübertretung, die mit einer Geldstrafe von bis zu 150 Euro geahndet wird. „Die weitaus meisten Anzeigen gab es in Wien“, sagte der Sprecher des Innenministeriums, Alexander Marakovits. Neun Anzeigen gab es in Niederösterreich, weitere sechs in Tirol.