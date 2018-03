„Krone“-Lokalaugenschein: (Br)Exit ins Ungewisse

„Was danach kommt, ist ungewiss“

London ein Jahr vor dem Brexit unterscheidet sich nur in Nuancen von dem London von früher. „Viele denken: Das ist noch so weit weg. Was kümmert mich das jetzt?“, sagt Adam Dant. Der preisgekrönte Maler ist eine lokale Berühmtheit. „Was danach kommt, ist ungewiss. Deswegen ändert keiner seine Lebensweise.“ Seine Conclusio: Die finanzstarke City wird den Brexit kompensieren können.