Wie der Präsident vor Finanz-Crash warnte

Die „Krone“ ist in Kenntnis eines brisanten Dokuments, des pdf 11101, geschickt am Mittwoch, dem 7. Dezember 2011 um 8.04 Uhr, von Siegfried Pichler an Landeshauptfrau Burgstaller, den damaligen Finanzreferenten und Burgstaller-Vize sowie an Landesrat Blachfellner, zur Sicherheit an Uwe Höfferer von der SPÖ.