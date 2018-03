Autonomes Fahren ist wie russisches Roulette

Es ist erstaunlich genug, dass es so lange gedauert hat, bis so etwas Schlimmes passiert ist. Beim russischen Roulette ist ja auch nicht jedes Durchdrücken des Abzugs tödlich, aber irgendwann ist es so weit. Kleinere Unfälle gab es ja schon öfter, abgesehen von dem Überfahren einer roten Ampel in San Francisco, das einem Fahrzeug aus der autonomen Flotte des Chauffeursunternehmens Uber (zu der auch das Todesfahrzeug gehört) bereits am ersten Testtag passiert ist.