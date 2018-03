Diebin kam zum Schnuppern und ging mit Zahngold

Jeweils eine Dose Zahngold gestohlen

In der ersten Praxis hielt sie sich am 12. März nur wenige Stunden auf. Im zweiten Betrieb schnupperte sie am 13. März, blieb dort aber einen ganzen Tag. Erst am 21. März, also knapp eine Woche später, dann das böse Erwachen in beiden Praxen: Die Frau dürfte ihre „Schnuppertätigkeit“ in erster Linie dazu genützt haben, um auszukundschaften, wo das Zahngold ist. Dann ließ sie in einem unbeobachteten Moment in beiden Praxen jeweils eine Dose mit dem wertvollen Inhalt mitgehen.