Auto rollt mit Kiara (3) in den Fluss - tot

Banaler Auslöser für die ganze fatale Situation: Rowlands hatte sich beim Einsteigen in den Mini auf ihre Bankomatkarte gesetzt, die daraufhin zerbrach. Weil sie aber am Heimweg noch Besorgungen machen wollte, ging sie zurück in ihr Geschäft, um Geld zu holen. Kiaras Mutter ist am Boden zerstört und gibt sich selbst die Schuld am Tod der Tochter: „Gestern ist mein schönes Mädchen gestorben! Aufgrund meiner eigenen Dummheit muss ich für den Rest meines Lebens mit der Schuld leben! Mama liebt dich, Baby, und es tut mir so leid!“