Für Schloss dürfen fünf Biber getötet werden

Für fünf Biber in Gallspach sind die letzten Tage ihres Lebens angebrochen. Die Tiere bringen durch ihre Dämme das Wasserschloss in Gefahr – und auch das Ortszentrum soll so vor einer Überschwemmung bewahrt werden. Obwohl der Biber unter Naturschutz steht, gäbe es dort keine andere Lösung.