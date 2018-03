EU-Kommission sagt Tricksern den Kampf an

Mit den geplanten Tests direkt an Bord der Autos, will Brüssel die bislang oftmals bestehende Diskrepanz zwischen den im Labor gemessenen und den tatsächlichen Verbrauchswerten verringern, heißt es in den Bericht. Am Freitag startete die EU-Kommission eine öffentliche Konsultation, am 5. April soll dann der offizielle Vorschlag folgen. Diesem müssten nach Prüfung durch das EU-Parlament die Mitgliedsstaaten noch zustimmen.