Salzburgs Frauen nehmen den gesünderen Weg

Salzburgs Frauen gehen mehr zu Fuß als Männer, fahren mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln und weniger mit dem Auto, wie eine aktuelle Analyse des Verkehrsclubs Österreichs (VCÖ) auf Basis von Daten des Verkehrsministeriums zeigt. Auch in die Arbeit kommen mehr Frauen als Männer autofrei. Und sie treten fleißig in die Pedale. Nur in Vorarlberg ist der Radverkehrsanteil der Frauen höher als in Salzburg. Neun Prozent ihrer Alltagswege fahren die Salzburgerinnen mit dem Fahrrad.