Am Gletscher hängt das Leben am Seil

Am Samstag stürzte ein 39-jähriger Brite am Pitztaler Gletscher rund acht Meter in eine Spalte. Am Sonntag ereilte einen 26-jährigen deutschen Tourengeher am Großvenediger in Osttirol das gleiche Schicksal – er stürzte rund 15 Meter in die Tiefe. Der Brite hatte die gesicherte Piste verlassen. Der deutsche Wintersportler verzichtete auf ein Seil. Eine Tatsache, die eine elementare Rolle spielt – denn mit Seil könnten derartige Unfälle vermieden werden, ist sich Peter Veider, Geschäftsführer der Bergrettung Tirol, sicher.