„Mein Gehirn blieb wegen der Unterkühlung intakt“

Hermann Spiegl stürzte im März 1985 am Schwarzenstein im Zillertal 15 Meter tief in eine Gletscherspalte. Insgesamt 24 Stunden harrte er schwer verletzt in der Tiefe aus, bis ihn die Einsatzkräfte bergen konnten. Der Chef der Tiroler Bergrettung ist vollständig geheilt und kann heute von seiner Erfahrung gewinnen.