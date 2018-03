Trump bekommt seine Militärparade

US-Präsident Donald Trump darf sich freuen: Sein Wunsch, eine ähnliche Militärparade abhalten zu können wie die alljährliche in Frankreich anlässlich des Nationalfeiertags am 14. Juli, wird wohl im November in Erfüllung gehen. Ins Auge gefasst wird laut Pentagon-Sprecherin Dana White der 11. November. An diesem Tag im Jahr 1918 wurde mit dem Waffenstillstandsabkommen zwischenden den Alliierten und Deutschland der Erste Weltkrieg beendet. Gleichzeitig steht dieser Tag in den USA ganz im Zeichen der Veteranen.