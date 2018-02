Trump will nun eine eigene Militärparade

Wie groß die Parade in Washington werden soll, ist unklar. Doch eine Militärparade abzuhalten, sei generell "ein bisschen unter unserem Niveau", sagte Kirby. Eine Waffenschau sei einer Weltmacht nicht angemessen. Als mögliches Datum der neuen US-Parade nannte die "Washington Post" den nationalen Erinnerungstag (Memorial Day) am 28. Mai, den Nationalfeiertag am 4. Juli oder den Tag der Veteranen am 11. November. Das Verteidigungsministerium bevorzuge letzteren, weil er mit dem Ende des Ersten Weltkriegs 100 Jahre zuvor zusammenfalle, schrieb das Blatt. Unklar blieb zunächst auch, ob Trump zu einer Parade in Washington nach französischem Vorbild auch Soldaten befreundeter Armee - etwa aus Nato-Ländern - einladen würde. In Paris wird die Militärparade auf diese Weise auch als Demonstration für Freundschaft und Zusammenhalt der Verbündeten genutzt.