Schneefall führt zu Verkehrschaos in Südfrankreich

Schneefall hat von Mittwoch auf Donnerstag in Teilen Südfrankreichs zu einem Verkehrschaos geführt und Hunderten Autofahrern eine harte Nacht beschert. In der Region Montpellier steckten auf der Autobahn zahlreiche Wagen über Nacht fest. Mehr als 1500 Menschen wurden in Notunterkünften beherbergt. Andere mussten aber in ihren Fahrzeugen ausharren.