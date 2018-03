Bürgermeisterin der ÖVP nach Brief unter Druck

„Darf die Freistädter Bürgermeisterin Fördermittelvergaben an örtliche Vereine von der aktiven persönlichen Arbeitsleistung am Freistädter Genussmarkt anhängig machen?“ Diese Frage richtet der Mauthausener SP-Landtagsabgeordnete Thomas Punkenhofer heute, Donnerstag, an den zuständigen VP-Landesrat Max Hiegelsberger.