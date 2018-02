Steuererleichterungen für Tourismusbranche geplant

Weitere Steuerzuckerln in Aussicht

Finanzstaatssekretär Fuchs stellte im Vorfeld der Regierungssitzung weitere Steuererleichterungen für die Branche in Aussicht. So kritisierte er die Grunderwerbssteuer als "versteckte Vermögenssteuer" und kündigte einen höheren Freibetrag für Betriebsübergaben an. Ansonsten müssten Hoteliers in guter Lage Grunderwerbssteuer bezahlen.



Auch "Bagatellsteuern" sollen weichen

Außerdem plädierte Fuchs für Erleichterungen bei der Abschreibung von Investitionen in Hotels und Zimmer, denn die derzeitige Abschreibungsfrist von 40 Jahren sei zu lange: "Keiner von uns will in einem Hotel wohnen, das derart abgewohnt ist." Das alles werde man im Rahmen der nächsten großen Steuerreform angehen - inklusive der Abschaffung von "Bagatellsteuern" wie der Schaumweinsteuer.