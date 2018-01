Heimischer Tourismus bricht alle Rekorde!

Gute Stimmung sorgt für Rekordinvestitionen

Über eine Milliarde Euro (plus 60 Prozent zum Vorjahr) steckten 1328 Betriebe mit Förderungen der Tourismusbank (ÖHT) in Qualitätsverbesserungen, etc. „Die Branche boomt, wir wissen gar nicht mehr, wie wir die vielen Anträge bewältigen,“ so ÖHT-Chef Wolfgang Kleemann.