App ins Auto: Mobile World Congress in Barcelona

Im Vordergrund stehen deshalb auch die technischen Finessen im Innenraum: Wie eben das neue Display in der bald erscheinenden A-Klasse von Mercedes, das wie vier längs hintereinander gelegte Smartphones aussieht und zahllose neue Einstellmöglichkeiten hat. Für Mercedes ist die Messe auch eine Art Kontaktbörse. Denn viele kleine Unternehmen von überall auf der Welt zeigen sich am Mittelmeer. Die Stuttgarter haben in Barcelona eine Beteiligung an einem israelischen Start-up verkündet. Anagog aus Tel Aviv hat zusammen mit dem Autobauer ein Programm entwickelt, das mit Hilfe von künstlicher Intelligenz das Verhalten von Auto-Nutzern mittels zahlreicher Sensoren verfolgt, analysiert und bewertet. So kann zum Beispiel vorhergesagt werden, ob der betreffende Autofahrer für den Umgang mit einem Elektroauto prädestiniert ist oder doch in einem klassischen Verbrenner besser aufgehoben ist.